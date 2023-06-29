بغداد تستدعي السفيرة السويدية وتطالب ستوكهولم باتخاذ إجراءات لإيقاف الإساءة للقرآن

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد وأبلغتها احتجاجها على حرق القرآن في ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان صحفي أن "الوزارة سلمت السفيرة السويدية احتجاجا على إقدام لاجئ من أصول عراقية، على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم".

وأضاف المتحدث بالقول "طالبنا الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينية".

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المصدر: RT