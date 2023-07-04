الحكومة الإماراتية تستحدث وزارة جديدة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن استحداث وزارة الاستثمار.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، أمس "ترأست الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة. وكان أولها وبتوجيهات أخي رئيس الدولة، اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة، ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، وتعيين محمد حسن السويدي، وزيرا للاستثمار".

ولفت إلى أن هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار، وفاعلاً رئيسياً في حركة الاستثمارات العالمية.

وترأس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام