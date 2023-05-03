رئيس الأمن السيبراني: الإمارات تتصدى إلى 50 ألف هجمة سيبرانية يوميا

قال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات محمد حمد الكويتي إن المجلس بالتعاون مع شركائه يتصدى إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يوميا تستهدف قطاعات استراتيجية في الدولة.



وعلى هامش فعاليات جولة "Oracle كلاود وورلد أبوظبي" التي انطلقت في العاصمة الإماراتية، أوضح الكويتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفط والغاز تأتي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا.

وأشار إلى أن جميع الهجمات يتم التصدي لها بشكل استباقي وبكفاءة واحترافية عالية لتحصين الفضاء الرقمي في الدولة ضد أي هجمات خبيثة، موضحا أن مجلس الأمن السيبراني يتعامل مع الهجمات السيبرانية وفقا لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة.

وأكد محمد حمد الكويتي أنه في ظل استمرار التحول الرقمي لجميع القطاعات والتطور التكنولوجي المتسارع، من المتوقع أن تتزايد الهجمات السيبرانية التي سنواصل بالتعاون مع الشركاء التصدي لها، لافتا إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية وهو ما جعلها تتصدر المرتبة الخامسة عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم.

وبين الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني نجح في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرة النبض السيبراني التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشيا مع التحول الرقمي في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن المعايير الوطنية للأمن السيبراني تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف القطاعات والمجالات ووفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في ظل بيئة عمل ذكية متكاملة تتمتع بالأمن والأمان.

ولفت إلى أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وقع اليوم مذكرة تفاهم مع شركة Oracle بهدف توسيع التعاون بين المؤسستين في حماية الأمن السيبراني بالدولة والتصدي بشكل استباقي إلى الهجمات السيبرانية من خلال التعاون مع مزودي الخدمة الرقمية وتعزيز خط الدفاع الأول في الفضاء الإلكتروني.

المصدر: "وام"