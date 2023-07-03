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وفاة أكثر من 50 حاجا جزائريا من بينهم مفقود في البقاع المقدسة

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وفاة أكثر من 50 حاجا جزائريا من بينهم مفقود في البقاع المقدسة
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كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة.

وأشار الوزير بلمهدي إلى أن القطاع سجل أيضا حالة وفاة واحدة ضمن الحجاج المفقودين، موضحا أن "كل سنة يتم تسجيل حجاج مفقودين ومتخلفين لعدة أيام ثم يتم إرجاعهم".

كما ثمن الوزير دور الأئمة "المهم" للحفاظ على المرجعية الدينية في البلاد، مشيرا إلى أن "حج هذه السنة لا يمكن مقارنته بالموسمين الماضيين من بدايته إلى نهايته".

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المصدر: النهار الجزائرية

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