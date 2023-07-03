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تونس تدين بشدة العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

تونس تدين بشدة العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية
AFP
تونس
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دانت تونس بشدة العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالخصوص مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

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وقالت تونس إن ذلك يعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية ولكافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأعربت مجددا عن رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والممارسات المُمنهجة لسلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء المظلمة المتواصلة على الفلسطينيين ووضع حد للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال الغاشم ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.

كما جددت تونس وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: RT

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