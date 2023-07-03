مصر تقوي علاقاتها مع بيلاروس

أكد سفير بيلاروس في القاهرة سيرغي تيرتنتييف، أن العلاقات مع مصر تقوم على أساس الود والاحترام المتبادل، ويشهد التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري معها تطورا مطردا.

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وأضاف تيرتنتييف في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لبيلاروس، الذي يوافق 3 يوليو من كل عام- أن كلا البلدين لهما مواقف متشابهة في قضايا الأجندة العالمية والإقليمية، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي، والاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، والتمكين، والقضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه إلى استمرار الحوار على المنصات الدولية لصالح مصر وبيلاروس.

وأفاد بأن مصر تعد أهم شريك تجارى واقتصادى لبيلاروس في القارة الأفريقية، وهناك تطورات مستمرة نشطة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ سنوات عديدة، وأصبحت فعالة بشكل خاص بعد تبادل الزيارات الرئاسية خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.

وقال إن السوق المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مشاركة بيلاروس في معرض (فوود إكسبو 2022) في القاهرة، حيث تم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية، مؤكدا اهتمام بلاده بجلب المزيد من المنتجات المصرية المتنوعة إلى السوق البيلاروسي في ضوء الطلب على المنتجات الغذائية والصيدلانية والكيميائية والصناعية المصرية.

وأعرب عن اعتقاده بأن المشاركة في المعارض الدولية وسيلة جيدة لتوسيع التعاون الاقتصادي، وهناك خطة لتنظيم المعرض الوطني لجمهورية بيلاروس في (فوود أفريقيا 2023)، وكذلك مشاركة الشركات البيلاروسية في معارض أخري مثل (صحارى)، (ماك تك)، (إيديكس)، (كايرو وود شو) وغيرها.

وعن الزيارات.. قال إن وفدا بيلاروسيا سيزور مصر هذا الشهر؛ للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل البيلاروسية المصرية للتعاون في مجال الصناعة، لمناقشة سبل دعم التعاون في مجال الصناعة بما في ذلك مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن الوفد البيلاروسي سيضم رؤساء مصنع مينسك للجرارات ومصنع للسيارات ومنتجين للمعدات الزراعية والآلات.

وأضاف أننا نخطط لعقد الاجتماع السابع للجنة التجارة البيلاروسية المصرية المشتركة هذا العام؛ لبحث دعم التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري الثنائي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتكثيف التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم العالي والسياحة والأدوية والبتروكيماويات واللوجستيات والجمارك والمصرفية والمالية، كما نعمل على إمكانية تنظيم زيارة إلى مصر لرؤساء مستوردي المواد الغذائية البيلاروسية لاستكشاف القدرات التصديرية للصناع المصريين.

وعن المشروعات.. قال إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية المشتركة مثل خطوط الإنتاج المشتركة لتجميع الشاحنات والجرارات البيلاروسية في مصر، مشيرا إلى افتتاح خط تجميع معدات إنشاء الطرق لشركة (أمكودور)، بينما يعمل الجانبان المصري والبيلاروسي على تحسين جودة الإنتاج وتوسيع شبكة الخدمة.

وأعرب عن اعتقاده بأنه هناك إمكانات جيدة لتنفيذ المشروعات الجديدة في المجالات الصناعية والزراعية، وأن مينسك على استعداد للتعاون مع مصر في الإنتاج المشترك للحافلات ذات المحركات الكهربائية والورش المتنقلة والصوامع ومجففات الحبوب وقطع غيار المعدات المختلفة.

وأشار إلى زيارة الوفد برئاسة النائب الأول لرئيس هيئة الأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية لمصر في مارس الماضي؛ لبحث التعاون مع العديد من المؤسسات البحثية في مصر، من بينها المركز القومي المصري للبحوث ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات مثل معالجة المياه والزراعة الذكية والمعدات الزراعية الحديثة، وإعادة تدوير النفايات.

وأوضح أنه يتم حاليا الإعداد للعديد من مذكرات التعاون في هذه المجالات؛ لتوقيعها بين المؤسسات البحثية المصرية والأكاديمية البيلاروسية.

وأكد تيرتنتييف، أن بيلاروس تولي اهتماما بدعم التعاون بين الأقاليم في كلا البلدين، وأنها تعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين منطقة مينسك ومحافظة جنوب سيناء عام 2016 حول التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون في مجالات أخرى مثل الزراعة والتعليم والرياضة والسياحة العلاجية؛ ويخطط ممثلو بيلاروس للمشاركة في المهرجان الدولي للترويج للسياحة العلاجية، الذي سيقام في شرم الشيخ هذا الخريف.

وأوضح أن بلاده تعمل على توسيع التعاون التجاري مع المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية والبحيرة وأسوان؛ ومن المتوقع زيارة وفد من الفروع الإقليمية للغرفة التجارية البيلاروسية الخريف المقبل إلى محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وعن السياحة.. أعرب عن سعادته بتدفق السائحين البيلاروسيين لقضاء إجازاتهم في مصر، حيث بلغ عددهم أكثر من 45 ألف سائح بيلاروس في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز عددهم 100 ألف سائح بنهاية هذا العام، مشيدا بما تقدمه مصر من إمكانيات للسائحين من جودة وخدمة ومستوى الأمان وكرم الضيافة والجمال الطبيعي، فضلا عن تراثها التاريخي الغني.

وأعرب عن اعتقاده بوجود إمكانيات لجذب المزيد من السائحين البيلاروسيين إلى مقاصد سياحية جديدة في كل من القاهرة والإسكندرية والأقصر، مطالبا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة ومينسك لتحقيق هذا الهدف.

وعن الشباب والرياضة.. أكد على أهمية التواصل بين الشباب المصريين والبيلاوسيين الذين يعتبرون استثمارا جيدا للمستقبل وقد بدأت التعاون بين برلمان الشباب في بيلاروسيا ولجنة التنسيق لقادة الأحزاب الشباب والسياسيين في مصر، مشيرا إلى عقد مؤتمرين، عبر (الفيديو كوانفرس)، بين الجانبين في النصف الأول من العام، وكان المؤتمر الثاني مخصصًا للتعليم.

وذكر تيرتنتييف، أن بلاده تولي اهتماما بدعم التعاون الرياضي مع مصر في ضوء استضافتها الدورة الثانية لألعاب رابطة الدول المستقلة الشهر المقبل، وستقام مسابقات في 20 نوعا من الرياضة في 11 مدينة بيلاروسية، معربا عن أمله في مشاركة الرياضيين المصريين على نطاق واسع في هذه الدورة.

المصدر: وكالات