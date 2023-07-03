رئيس المجلس الرئاسي الليبي سيشارك في قمة "روسيا-إفريقيا"

قالت متحدثة المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن رئيس المجلس محمد المنفي سيشارك في قمة "روسيا-إفريقيا" المقررة في نهاية الشهر الحالي

وأشارت المتحدثة إلى أن المنفي كان قد تلقى في وقت سابق دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في أعمال القمة الروسية -الإفريقية.

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وستعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي في يومي 27 و 28 يوليو 2023 في بطرسبورغ.

وأضافت المتحدثة الليبية: "هذه القمة ستوفر فرصة لعقد اجتماعات مهمة لبحث

وكان السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، قد قدم أوراق اعتماده في يوم الاثنين الماضي، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وبذلك عاد الوجود الدبلوماسي الروسي في ليبيا بعد انقطاع دام 9 سنوات.

تم إجلاء السفارة الروسية في ليبيا في عام 2014 إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية.

وفي وقت لاحق، أعرب عدد من القادة الليبيين عن أملهم في استئناف عمل السفارة الروسية في بلادهم.