الجزائر.. فرار جماعي لمهاجرين غير شرعيين أثناء ترحيلهم (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يوثق عملية فرار جماعي لمهاجرين غير شرعيين، من دول الساحل والصحراء، عبر نافذة الحافلة التي كانت تقلهم قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأظهر مقطع الفيديو عددا من المهاجرين وهم يقفزون تباعا من نافذة الحافلة في منتصف طريق، قبل أن يتسللوا بين السيارات ويتواروا عن الأنظار.

وجاء ذلك ذلك رفضا لعملية ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم، من أجل البقاء في الجزائر، إما للعمل والاستقرار داخلها أو لمحاولة الوصول إلى أوروبا.

ويتدفق على الجزائر سنويا آلاف المهاجرين القادمين من دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء، حيث يقطعون الصحراء للوصول إلى مدن جنوبي الجزائر، ثم يتنقلون إلى مدن الشمال بغرض القيام برحلات إلى السواحل الأوروبية أو البقاء في الجزائر، فيما تتكفل شبكات بتهريبهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"