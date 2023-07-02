قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأحد، عن إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.

وقالت الدعم السريع في بيان على "تويتر" إن "طيران الجيش السوداني هاجم صباح اليوم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات بين المدنيين".

وأضافت "أن عناصر قوات الدعم السريع تصدوا لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة من طراز ميغ كانت تقصف المواطنين الأبرياء".

وشددت قوات الدعم السريع في البيان على أنها "لن تتراجع خطوة واحدة للوراء دون كسر حلقة الشر التي صنعها الجيش والفلول الحالمون بالعودة إلى السلطة لممارسة طغيانهم على الشعب".

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، حيث تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

المصدر: RT