شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان وولي عهده والسعودية على نجاح موسم الحج

هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هجرية.

وكتب حساب الأزهر على "تويتر": "تقدَم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومةً وشعبا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام".

يتقدَّم #الإمام_الأكبر أ.د أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومةً وشعبا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام pic.twitter.com/IQ7eykHHqc — الأزهر الشريف (@AlAzhar) July 1, 2023

ومع قرب انتهاء شعائر الحج لهذا العام 2023، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الثلاثاء الماضي العدد الإجمالي للحجاج خلال هذا الموسم، حيث بلغ 1845045 حاجا، منهم 1660915 قادمون من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184130 حاجا من مواطنين ومقيمين.

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لموسم حج هذا العام، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969694 حاجا، في مقابل 875351 حاجة من الداخل والخارج.

المصدر: RT + واس