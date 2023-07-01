النزاهة العراقية: السجن 17 عاماً لمسؤول في الوقف السني لهدره 1.5 مليار دينار

أعلنت "النزاهة الاتحادية" في العراق، السجن 17 عاماً لمسؤول في الوقف السنّي تسبب بهدر أكثر من 1.5 مليار دينار عبر المغالاة بتنفيذ مآذن حديدية للجوامع المشيّدة في محافظة صلاح الدين.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان، اليوم الأحد بـ"إصدار محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن 17 سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسيّة في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام".

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وأوضحت دائرة التحقيقات أن "المتهم تسبب بهدر ومغالاة في تنفيذ مآذن حديديَّة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين"،

كما كشفت أن "مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة (1.536.500.000) ملياراً وخمسمائة وستة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف دينار".

ولفتت الدائرة إلى أنه "بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بتقصير المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته يقضي مجموعها بسجنه 17 سنة، وفق مقتضيات المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

المصدر: رووداو ديجيتال