مراسلنا: هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه في بغداد بعد حكمه 4 سنوات

أفاد مراسل RT في العراق، يوم الثلاثاء، بأن رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش هرب من السجن وسط بغداد.

وذكر مراسلنا نقلا عن مصدر أمني رفيع، أن كمبش هرب من سجن كرادة مريم في المنطقة الخضراء مساء اليوم.

وأضاف، أن وزارة الداخلية نشرت قواتها في شوارع العاصمة بحثا عن الهارب.



وقبل أيام أعلنت هيئة النزاهة في العراق، عن صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.



المصدر: RT