مصر.. غرامة صادمة لجزار ذبح أضحية في أحدث مشروعات بالبلاد (صور)

أثارت واقعة جزار المونوريل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في مصر، حيث قام أحد الجزارين بإتلاف عمود المشروع الجديد المزمع افتتاحه قريبا.

وعمل الجزار فتحة لتعليق اللحوم الخاصة بمحل الجزارة الخاص به والقريب من المونوريل، على عمود الكوبري الموجود في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر، وتسبب ذلك في تغريمه 112 ألف جنيه مصري ما يعادل (3600 دولار).

ومن جانبها، أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا بشأن الصورة المتداولة لواقعة الجزار الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

استنكرت الهيئة في بيانها هذا السلوك الذي وصفته بغير المسؤول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة.

وأكدت أنه بعد فحص العمود تبين عدم وجود أي أضرار به، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب الواقعة.

وبعد تداول صور الواقعة على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، تم تحرير 3 محاضر مختلفة ضد جزار المونوريل، وإحالته للنيابة العامة.

وتنوعت المحاضر ما بين محضر إتلاف ممتلكات عامة، ومحضر إشغالات، ومحضر ذبح مخالف خارج المجازر العامة.

وصرح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بأنه فور علم السلطات بالواقعة تم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جزار المونوريل.

كما أكد صابر، في تصريحات صحفية، على إزالة المخالفة وإعادة إصلاح التلفيات التي أحدثها الجزار في العمود.

المصدر: RT