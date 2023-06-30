السيسي في الذكرى 10 لثورة يونيو: مصر كانت تواجه انقساما خطيرا واقتتالا داخليا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت تواجه انقساما خطيرا وشبح اقتتال داخلي، في كلمة له خلال الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأوضح الرئيس المصري أن "هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل، مصر للمصريين مستقلة في قرارها، لا تتبع إلا إردة شعبها، وكان ثورة 30 يونيو تأكيدا على هوية الوطن، الذي لا يقبل الانقسام لشعبه".

وأضاف السيسي أن "الصمود الذي أظهره الشعب المصري سيظل محلا لدراية الباحثين والدارسين، والعلاقة بين الشعب وقواته المسلحة".

وتابع الرئيس السيسي: أومن أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة.

وقال الرئيس المصري إنَّ الشعب المصري خرج في 30 يونيو ثائرًا على من أراد اختطاف وطنه رافضًا الظلم والطائفية والاستبداد ومعلنًا بصوت ملأ أركان الدنيا أنَّ هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل.

يذكر أن مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر جرت في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس الراحل محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقا منذ أسابيع. وطالب المتظاهرون برحيل مرسي، الذي أمضى عاما واحدا في الحكم.

وأضاف الرئيس السيسي، "أعلن الشعب المصري يوم 30 يونيو أنَّ مصر للمصريين مستقلة بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا".

وفي يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور.

المصدر: RT