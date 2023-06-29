بوتين مستشهدا بالقرآن: واذكروا نعمة الله عليكم! (فيديو)

أثار فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إعجاب الملايين حول العالم من المسلمين وغيرهم، بعد احتضانه القرآن في زيارته لمدينة دربند الروسية ردا على حرقه في السويد.

وبهذه المناسبة استحضر رواد مواقع التواصل فيدوهات سابقة أشاد فيها بوتين بآيات القرآن الكريم واستشهد بها

ففي عام 2019 خلال لقاء بوتين مع الرئيس الإيراني روحاني والتركي أردوغان، استشهد بوتين مرتين بآيات من القرآن الكريم تعليقا على هجوم طائرات دون طيار على مصافي النفط السعودية حيث قال بوتين: "لا يسعني إلا أن أتذكر سطور من القرآن الكريم: اذكروا رحمة الله. لقد كنتم أعداء في يوم من الأيام، وأصلح الله قلوبكم وجعلكم إخوة. وهنا أعتقد أن هذا ما يجب أن ننطلق منه، موضحا أن أي انقسام بين الناس يؤدي الى صراعات يجب ان يسير جانبا".

وفي هذا الجزء استشهد بوتين بالآية الكريمة من سورة آل عمران: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، إذ كنتم أعداء ، فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا".

وأكمل الرئيس بوتين حديثه في هذا السياق قائلا: ""بالمناسبة، القرآن الكريم يتحدث عن عدم ارتكاب أي نوع من أنواع العنف، باستثناء حماية الشعب والبلد".

كما استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآيات من القرآن خلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية، حيث قرأ آيات من سورة الشورى - الآية 23 قائلا: "ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ".

كما ظهر خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي الجمعيات نسخة من القرآن الكريم على مكتبه.

المصدر: RT