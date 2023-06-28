الحوثيون يدينون إحراق القرآن الكريم بالسويد ويدعون الدول العربية والإسلامية لطرد السفير السويدي

دان القيادي في جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) محمد علي الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، إحراق المصحف الشريف في السويد، معتبرا أنه عمل همجي.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد علي الحوثي: "إحراق المصحف الشريف في السويد عمل همجي متكرر ندينه".

وأضاف الحوثي: "ندعو مجددا الدول العربية والإسلامية إلى طرد سفراء هذه الدولة".

إحراق المصحف الشريف في #السويد عمل همجي متكرر ندينه

وندعو مجددا الدول العربية والإسلامية الى طرد سفراء هذه الدولة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 28, 2023

يذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

المصدر: RT