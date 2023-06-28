 
مباشر

الحوثيون يدينون إحراق القرآن الكريم بالسويد ويدعون الدول العربية والإسلامية لطرد السفير السويدي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يدينون إحراق القرآن الكريم بالسويد ويدعون الدول العربية والإسلامية لطرد السفير السويدي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlcn

دان القيادي في جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) محمد علي الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، إحراق المصحف الشريف في السويد، معتبرا أنه عمل همجي.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد علي الحوثي: "إحراق المصحف الشريف في السويد عمل همجي متكرر ندينه".

وأضاف الحوثي: "ندعو مجددا الدول العربية والإسلامية إلى طرد سفراء هذه الدولة".

يذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا