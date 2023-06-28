انتشار فيديو لسويدي متطرف وهو يركل القرآن الكريم ويمسح به حذاءه ويدوسه قبل حرقه

انتشر فيديو للمتطرف السويدي المتطرف سالوان موميكا، وهو يدنس القرآن الكريم تحت حماية سلطات السويد، فأقدم على تمزيق وإحراق نسخة منه خارج المسجد الرئيسي في العاصمة ستوكهولم.

وفي الفيديو – الذي يتعذر علينا نشره نظرا لما يتضمنه من مشاهد وتصرفات مؤذية بحق أحد أعظم مقدسات المسلمين – ظهر المتطرف موميكا، اليوم الأربعاء، وهو يركل القرآن الكريم ويلوح به ويمسح به حذاءه ويدوسه، وكان يعاونه على هذا الأمر شخص آخر يحمل بيده مكبر صوت.

ويبلغ سالوان موميكا 37 عاما، وقام بفعلته في ساحة ميدبورجاربلاتسن وسط ستوكهولم، وهو فرّ من العراق إلى السويد قبل سنوات، وكان قد كتب إلى الشرطة في الطلب الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه "أريد التعبير عن رأيي حيال القرآن".

وقبيل التظاهرة قال موميكا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" إنه يريد أيضا تسليط الضوء على أهمية "حرية التعبير".

المصدر: RT + وكالات