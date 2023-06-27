مصر..رئيسة حزب "الدستور" جميلة إسماعيل تكشف موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية

كشفت رئيسة حزب "الدستور" المصري جميلة إسماعيل، موقفها من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، المزمع إجراؤها العام المقبل.

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت جميلة إسماعيل تصريحات لها في تدشين "التيار الحر"، حيث قالت: "ولمن يسألنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة نقول لن يتحمل أحد تكرار سيناريو 2018..لو لم تكن هناك "ضمانات عملية وحقيقية" لتداول سلمي للسلطة فستكون هذه الانتخابات الجزء الثاني من استعراض 2018"، على حد قولها.

وأضافت إسماعيل: "هنا في هذه القاعة وخارجها، أسماء متعددة تصلح لمهمة الرئيسة أو الرئيس أو أعضاء في فريق رئاسي، لكن هذا لن يأتي أبدا عن طريق سيناريو 2018، حتى لو من قبيل شرف المحاولة أو المشاركة النبيلة".

وتابعت: "الظروف الآن لا تسمح باعتبار الديمقراطية ترف لا يستحقه المصريون..فالديمقراطية ليست ميدالية تكريم أو هدية عيد ميلاد..الديمقراطية أداة حكم يختار فيها الناس حاكمهم ويمنحونه شرعية وعندما يخطيء يحاسبونه ويحرمونه من هذه الشرعية..الديمقراطية تداول سلمي للمسؤولية في الحكم..وليس حق يهبط من السماء..الحكم عقد اجتماعي، ونكرر لن يتحمل أحد تكرار سيناريو انتخابات 2018، وسوف ندفع جميعا ثمنا باهظا إذا أصر البعض عليه وعلى الإضرار بالبلاد"، وفق ما قالت.

جميلة اسماعيل رئيسة #حزب_الدستور في تدشين التيار الحر :

ولمن يسألنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة نقول لن يتحمل أحد تكرار سيناريو ٢٠١٨ .

لو لم تكن هناك *ضمانات عملية وحقيقية* لتداول سلمي للسلطة فستكون هذه الانتخابات الجزء الثاني من استعراض ٢٠١٨. ..هنا في هذه القاعة وخارجها… pic.twitter.com/dTGznNW2mB — Gameela Ismail (@GameelaIsmail) June 26, 2023

المصدر: RT