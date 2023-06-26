الدفاع الجوي المصري يوجه رسالة للأعداء ويحذرهم من الاقتراب من سماء مصر

أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية محمد حجازي أن صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب ويسطرها رجالها بالبطولات والتضحيات.

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وقال قائد قوات الدفاع الجوي بمناسبة العيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوي، إن يوم الثلاثين من يونيو والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوي المصري، يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولى واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

ووجه الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها أن قوات الدفاع الجوى تعمل ليل نهار سلما وحربا في كل ربوع مصر عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة.

وتابع: "إننا إذ نؤكد للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلما وحربا".

المصدر: RT