دمشق تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري في سوريا (صور)

تسلّم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري كمال بوشامة سفيراً مفوضاً وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى سوريا.

وخلال اللقاء، أكّد السفير بوشامة أنّه سيبذل كل الجهود المُمكنة لتنفيذ توجيهات القيادة في الجزائر بتعزيز العلاقات بين البلدين، وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

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بدوره، أكد الوزير المقداد على عمق وعراقة العلاقات السورية الجزائرية، وأهميّة الاستمرار في تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لتجاوز التحديات الراهنة، إضافة إلى متابعة العمل لعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

كما جدّد الوزير المقداد شكر سوريا قيادة وشعباً للجزائر لوقوفها إلى جانب سوريا خلال فترة الحرب الإرهابية وكارثة الزلزال. متمنيا للسفير بوشامة النجاح في أداء مهامه.

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وفي تصريحات له بداية مايو الماضي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية وأنه لا يمكن حرمانها من حقوقها.

سانا

وأضاف تبون: "هناك نظام دولي يفرض فيه القوي إرادته على الضعيف ونتمنى أنت تتغير الأمور".

المصدر: سانا