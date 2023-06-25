العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية.

وفي ما يلي، الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي:



1- يعفى الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

2- يعين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

3- يعين الأستاذ خالد بن محمد بن عبد العزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

4- يعين الأستاذ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

5- يعين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

6- يعين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.

المصدر: "واس"