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واشنطن تعلّق دعم المشاريع في مستوطنات الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

واشنطن تعلّق دعم المشاريع في مستوطنات الضفة الغربية
مستوطنات بالضفة الغربية
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علّقت الإدارة الأمريكية التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد إن "الإدارة الأمريكية الحالية قررت وقف كافة أشكال الدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

وجاء قرر إدارة الرئيس جو بايدن ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب، والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.

وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ سنوات بسبب مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني، ويؤكد أن الاستيطان يمثل عقبة كأداء على طريق السلام.

المصدر: سبوتنيك

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