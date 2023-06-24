تفاصيل اللقاء الودي بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان في باريس

كشفت الرئاسة المصرية تفاصيل اللقاء الودي الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس، على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي: "عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاء وديا مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف: "أكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب".

وأردف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "ناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها".

المصدر: RT