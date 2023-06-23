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صورة محمد بن سلمان مع السيسي في فرنسا تثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (صورة)

أخبار العالم العربي

صورة محمد بن سلمان مع السيسي في فرنسا تثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (صورة)
AP
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فرنسا.

وأفادت قناة "الإخبارية" بأن الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، على هامش قمة الميثاق الدولي، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية.

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل واسع.

وترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

المصدر: RT

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