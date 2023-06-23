صورة محمد بن سلمان مع السيسي في فرنسا تثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (صورة)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فرنسا.
وأفادت قناة "الإخبارية" بأن الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، على هامش قمة الميثاق الدولي، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية.
في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل واسع.
خلال لقاء ودي جمع سمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في فرنسا .— Dhafi Al-Mutairi (@AlMutairi2030i) June 23, 2023
#محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/6zUAHs9FxP
خلال لقاء ودي جمع سمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في pic.twitter.com/D2BABnDCoh— سلطان الشبرمي (@SoltanAltmimi) June 23, 2023
حي ذا الشوف.. 🫡#محمد_بن_سلمان#عبدالفتاح_السيسيpic.twitter.com/lUK5Yhs0zD— الرويـتـــعي (@msbbhy) June 23, 2023
وترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
المصدر: RT