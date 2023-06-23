تونس..مصرع 10 أشخاص في حادث سير مروع بولاية صفاقس

لقي 10 أشخاص اليوم الجمعة مصرعهم في حادث مروري مروع، وذلك باصطدام سيارة أجرة بشاحنة ثقيلة بـ 'مفترق 74'' في منطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس، وفق الحماية المدنية.

وبين العقيد مروان الغزواني، رئيس وحدة النجدة للحماية المدنية بصفاقس، أنه توفي في الحادث جميع ركاب سيارة الأجرة التسعة، إضافة إلى مساعد سائق الشاحنة الثقيلة، فيما تعرض السائق لإصابات استوجبت نقله إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

هذا وهرعت وحدات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لانتشال جثث الضحايا من سيارة اللواج التي تعرضت إلى أضرار بالغة، كما وصلت سيارات إسعاف من الصحة العمومية ومن قسم الاسعاف الطبي الاستعجالي ووحدات من الحرس الوطني والسلط الجهوية إلى المكان.

المصدر: "موزاييك إف إم"