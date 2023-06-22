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فلسطين.. المستوطنون يشنون هجمات جديدة ضد القرى في الضفة الغربية

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فلسطين.. المستوطنون يشنون هجمات جديدة ضد القرى في الضفة الغربية
Gettyimages.ru
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أعلنت مصادر فلسطينية محلية في وقت متأخر من الخميس أن أهالي قرية سنجل قرب رام الله تصدوا لهجوم مستوطنين على منازل في أطراف البلدة، تزامنا مع هجمات أخرى شملت عددا من القرى.

كما أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بهجوم للمستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، على بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا الخميس قرية جالود جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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يأتي ذلك في وقت تمكن فيه أهالي بلدة ترمسعيا قرب رام الله من صد هجوم جديد للمستوطنين مساء الخميس، وذلك بعد يوم من هجومهم على البلدة أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 12 بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا وأكثر من 60 مركبة.

كما هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في عدد من القرى من بينها حوارة.

وذكرت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار أن المستوطنين شنوا 242 اعتداء خلال أسبوع.

ويقيم على أراضي الضفة الغربية نحو 470 ألف مستوطن يتحركون بحماية الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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