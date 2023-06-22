الرئيس التونسي مهاجما الغرب: من استولى على أموال القروض التي منحت لدول إفريقية؟

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد الغرب بالاستيلاء على أموال القروض التي منحت لدول إفريقية.

وجاءت تصريحات سعيد خلال القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس.

وقال الرئيس التونسي"تعلمون، ولديكم الأرقام، أن القروض التي منحت للعديد من الدول لم تذهب إلى الشعوب ولم تحقق شيئا بل تم الاستيلاء عليها وأنتم تعلمون من استولى عليها، والأموال التي نهبت وتوجد في المصارف في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية لماذا لا تعود إلى شعوبنا؟".

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وقال "أود ان اتحدث بكل صراحة لأنه لا يمكن أن نبني من جديد، إلا إذا واجهنا الواقع بكل مسؤولية.. من يتحمل مسؤولية الانحباس الحراري؟.. من الذي يتحمل الجوائح التي عرفها العالم مثل الكوفيد، وتعلمون جميعا كيف تم توزيع حقوق السحب الخاصة وماذا حصل للأفارقة وعلى ماذا حصلت الإنسانية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وكثيرة هي الأمثلة عن الجوائح التي دفعنا ثمنها باهظا.

وتابع "كانت الأنظمة الديكتاتورية تمثل الوسيلة التي تتيح لكثير من الدول الإبقاء على مصالحها ضد مصالح الشعوب المعنية".

وتابع "نريد أن نشترك معكم في بناء نظام عالمي جديد تستفيد منه الإنسانية جمعاء واذا كان العالم اليوم يعيش أزمة فلا يمكن حلها إلا من خلال قواعد العدل والإنصاف، خاصة في المستوى الدولي، فلنعمل الند للند، من أجل تحقيق المثل العليا التي نشترك فيها، العدل والحرية وبناء نظام عالمي جديد لأن الابقاء على هذا النظام الذي بلغ مداه، لن يتقدم بنا إلى الأمام، لا نريد أن نكون من ضحايا هذا النظام العالمي الذي يمكن أن يبنى مرة أخرى على مآسينا وآلامنا".

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وحضر تجمع القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس نحو 100 من رؤساءِ الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120 منظمة غير حكومية، و70 شريكا من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية.