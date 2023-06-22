انطلاق قمة باريس "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"

تستضيف فرنسا اليوم وغدا القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بمشاركة قادة دوليين بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وستجمع القمة 100 من رؤساءِ الدول والحكومات، ورؤساءِ بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120 منظمة غير حكومية، و70 شريكا من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة "SDRs".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "صدمة مالية عامة" وإلى زيادة "التمويل الخاص" من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

المصدر: وكالات