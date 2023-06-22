تحت قطرات المطر.. ولي العهد السعودي يصل إلى مقر قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مقر انعقاد قمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول بن سلمان، اليوم الخميس، ومغادرته سيارته وسط هطول كبير للأمطار، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فيديو | #ولي_العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس#الإخباريةpic.twitter.com/v7Rt5fiAYi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس#الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_الماليpic.twitter.com/0YXTpR93KD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023

المصدر: الإخبارية