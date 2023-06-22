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تحت قطرات المطر.. ولي العهد السعودي يصل إلى مقر قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس

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تحت قطرات المطر.. ولي العهد السعودي يصل إلى مقر قمة
محمد بن سلمان صحبة إيمانويل ماكرون
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وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مقر انعقاد قمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول بن سلمان، اليوم الخميس، ومغادرته سيارته وسط هطول كبير للأمطار، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: الإخبارية

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