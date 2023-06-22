السعودية.. وزير الحج يعلن قرارا هاما لضيوف الرحمن (فيديو)

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة عن خفض قيمة التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريال بنسبة 63%، دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.

وخلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد بمشاركته، أشار توفيق الربيعة إلى أن الوزارة تستهدف أن يكون لديها 20 معرضا وأكثر من 100 موقع تاريخي إسلامي خلال موسم حج هذا العام.



كما لفت إلى عودة أعداد الحجاج إلى ما قبل الجائحة وتمكين زوار بيت الله الحرام من أداء الفريضة دون حد أعلى للعمر.

وأوضح أن حج هذا العام يتميز برفع القيود عن العمر فهناك حجاج أعمارهم تفوق الـ 100 عام.

وزير الحج والعمرة: خفض التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريال دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عامpic.twitter.com/S0EgHMXoMs — واس العام (@SPAregions) June 22, 2023

المصدر: RT + "الإخبارية"