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بالفيديو.. مجندات سعوديات يستعرضن قدراتهن في التصويب بالمسدسات خلال حفل قوات أمن الحج

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. مجندات سعوديات يستعرضن قدراتهن في التصويب بالمسدسات خلال حفل قوات أمن الحج
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجندات سعوديات يستعرضن قدراتهن في أرض الميدان، خلال حفل قوات أمن الحج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت مجندات سعوديات تابعات لمكافحة المخدرات وهن يستخدمن المسدسات ويطلقن على الأهداف المثبتة على عربة الاستعراض خلال الحفل.

هذا وأسدل الستار في نهاية الاستعراض، بعرض لوحة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


وكان قد انطلق الحفل السنوي لاستعراض القوات الأمنية المشاركة في الحج، بحضور وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود.

المصدر: وسائل أعلام سعودية

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