وزير الإعلام السعودي: دولنا بحاجة لآلية مشتركة للتصدي للمحتوى المخالف للمبادئ الدينية والأخلاقية

شدد وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري على أن الدول العربية بحاجة لآلية مشتركة للتصدي للمحتوى المخالف للمبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية.

وأكد سلمان بن يوسف الدوسري في كلمته خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب، أن السعودية "استضافت في شهر مايو الماضي الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية "قمة جدة"، في ظل ظروف وتحديات استثنائيتين تشهدهما المنطقة والعالم، حيث صدر عن القمة "إعلان جدة" الذي أكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، استنادا إلى الأسس والقيم والمصالح المشتركة، والارتقاء بالعمل العربي للتعامل مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم، بما يخدم أهداف وتطلعات الشعوب العربية".

وبين الوزير أن اجتماع وزراء الإعلام العرب يأتي لمناقشة قضايا بالغة الأهمية، من أبرزها المشروع المحدث للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي أعدته جامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلا عن مراجعة مقترح دليل معايير التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية الذي أعدته جهة الاختصاص في السعودية في تصنيف وتسويق الألعاب الإلكترونية الموجهة للأطفال والمراهقين، مع الالتزام بالثوابت والقيم العربية وعدم بث ما يخالفهما.

وأوضح وزير الإعلام السعودي قائلا: "لا يخفى عليكم في هذا السياق، أننا نواجه تحديا مشتركا يتمثل في بث بعض المنصات الإعلامية الدولية محتوى يخالف المبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية العربية، دون احترام لحق كل مجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة"، فضلا عن "عدم وجود آليات فاعلة للتعامل مع هذه المنصات وإلزامها بضوابط النشر المعمول بها في دولنا.. لكل هذا، فإننا بحاجة لآلية عمل مشتركة للتصدي للمحتوى المخالف لمبادئنا الدينية والثقافية والأخلاقية بشكل يمكّننا من اتخاذ موقف عربي مشترك من المنصات الإعلامية الدولية التي تنشر محتوى مخالفا لمبادئنا وقيمنا، ويلزم هذه المنصات باحترام ضوابط النشر في دولنا".

المصدر: "عكاظ"