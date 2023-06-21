نقابة أطباء السودان: تعرض مستشفى سوبا الجامعي لسلسلة اعتداءات متكررة

أفاد اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بتعرض مستشفى سوبا الجامعي في العاصمة السودانية الخرطوم، لسلسلة اعتداءات متكررة ونهب للسيارات وكسر للأبواب.

وجاء في بيان اللجنة أن مستشفى سوبا الجامعي: "أحد أكبر وأهم مستشفيات السودان تعرض لاعتداءات متكررة من قبل قوات عسكرية، وتأتي هذه الاعتداءات في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بالتنسيق مع إدارة المستشفى وتجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة (سابا)، وMSF الإسبانية على تشغيل المشفى".

وأدان البيان استهداف المرافق الصحية الذي يؤدي إلى عرقلة عملها ورفع سوء الأحوال الصحية، مطالبا بإنهاء الصراع فورا، كما ناشد طرفي الوساطة والمنظمات الدولية بالضغط على الأطراف المتصارعة للتوقف عن إقحام الخدمات الصحية في الحرب، مشددا على ضرورة خلق ممرات آمنة لإيصال المعونات وتأمين مسار الطاقم الطبي والمرضى للمرافق الصحية.

ووقعت أهم الاعتداءات، بحسب ما أورده البيان، يومي 18 و19 من يونيو الجاري، كما تواصلت في ظل الهدنة الأخيرة، في حين أشار البيان إلى معظم أبواب أقسام المستشفى واستراحة الأطباء جرى تكسيرها، كما نهب المخزن والمكاتب وتم الاعتداء على مركز الامتحانات بالمستشفى، في حين تمت محاولة فتح خزينة مكتب إدارة مركز الامتحانات باستخدام الأسلحة، فضلا عن سرقة عربة بوكس تخص مركز المايستوما وعربتي إسعاف تتبعان للمستشفى.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم