تجدد الاشتباكات والغارات الجوية مع انتهاء هدنة الثلاثة أيام في السودان

أفاد مراسلنا في السودان، اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات والقصف الجوي لأهداف تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة، وذلك بعد انقضاء هدنة الثلاثة أيام.

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ولفت مراسلنا، إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية المقاتلة التابعة لسلاح الجو السوداني في سماء الخرطوم، مؤكدا أن الطيران الحربي قصف أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة بحري شمالي الخرطوم، مشيرا إلى سماع دوي أصوات أسلحة ثقيلة في الناحية الغربية من العاصمة.

كما أشار المراسل، إلى أن الاشتباكات تجددت منذ الساعات الأولى بعد نهاية الهدنة شمال أم درمان، فيما سمعت أصوات انفجارات بالقرب من مدينة الفتيحاب حيث تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مناطق.

من جهة أخرى، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن "مجموعات من قوات الدعم السريع ما زالت تستحوذ على منازل المدنيين وهو ما يخالف التعهدات الواردة في اتفاق جدة".

وكان طرفا الاقتتال في السودان الذي اندلع في 15 أبريل الفائت، التزما بهدنة جديدة برعاية أمريكا والسعودية لمدة 72 ساعة انتهت صباح اليوم.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم