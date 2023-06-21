لأول مرة.. حافلات ذكية ذاتية القيادة لنقل حجاج بيت الله الحرام

أطلقت الهيئة السعودية العامة للنقل لأول مرة، حافلات ترددية ذاتية القيادة خلال موسم الحج للعام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار يندرج في إطار الحرص على توفير تقنيات حديثة ومبتكرة، تمكن نقل "الصديق للإنسان والبيئة" ضمن مبادرات الهيئة العامة للنقل من أجل تنويع الخيارات وتسهيل نقل الوافدين على بيت الله الحرام، حيث تستخدم الحافلات ذاتية القيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للتحرك ضمن مسار محدد، دون تدخل بشري.

وتقوم هذه المركبات أيضا بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها، لاتخاد القرارات اللازمة بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، حيث تتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدا وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، كما تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل الحجاج وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج، فضلا عن وضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري. وقد خصص المسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طوله 4 كلم، بينما يصل عرض الطريق إلى 11 مترا.

المصدر: "واس"