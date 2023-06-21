السعودية.. نجاح أول اختبار للتاكسي الطائر (فيديو)

أعلنت شركة "نيوم" السعودية أنها استكملت بنجاح اختبارات مركبات التاكسي الطائر (eVTOL) التي طورت للعمل في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاختبارات استمرت لمدة أسبوع، حيث جرت بعد تعاون استمر 18 شهرا، ما بين الشركة المذكورة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة "فولوكوبتر".

وقالت الوكالة إن مركبات "فولوكوبتر الكهربائية الطائرة "eVTOL" ستساهم بشكل كبير، في ابتكار نظام نقل ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في "نيوم"، إذ سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100%، كما ستؤدي هذه المركبات أدوارا متعددة، على غرار التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ، فضلا عن أنها تتميز الهدوء وسهولة التكيف مع مختلف الظروف، إلى جانب كلفة تشغيلها المنخفضة مقارنة بطائرات الهليكوبتر المستخدمة حاليا.

فيديو | نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة #الإخباريةpic.twitter.com/QO9KFLe7wI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023

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وكانت شركة"نيوم" أعلنت في وقت سابق، عقدها شراكة مع "فولوكوبتر" لتطوير حلول التنقل العمودي، حيث دخلت استثمارا بقيمة 175 مليون دولار في الشركة، فيما تتوقع "فولوكوبتر" الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الجوي "فولوسيتي" في 2024. وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن الشروع في الإنتاج الشامل لهذه المركبة في مصانعها في "بروخزال" بألمانيا، أين تصل القدرة الإنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنويا.

المصدر: صحيفة الوطن