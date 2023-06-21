تبون: ليت شهداء الثورة ببنادق الصيد يرون ما وصل إليه الجيش الوطني الشعبي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على التقدّم الذي سجلته البلاد في الصناعة العسكرية، وحثّ على أهمية الارتقاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في هذا المجال من الصناعات.

وأشار الرئيس تبون إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج الصناعي الوطني، خصوصا في الصناعة الميكانيكية والعربات المدرعة والمحركات وأنظمة المراقبة، فضلا عن الأسلحة، وذلك خلال زيارته لجناح وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها عند إشرافه على افتتاح النسخة الـ54 من "معرض الجزائر الدولي" في قصر المعارض بالجزائر العاصمة.

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ولفت تبون إلى أن ما تحققه الجزائر في هذا الميدان يُعدّ فخرا للجزائر والجيش الوطني الشعبي، حيث أضاف بالقول: "يا ريت الشهداء الذين فجروا الثورة ببنادق الصيد يرون سليل جيش التحرير أين وصل… الحمد لله".

وحثّ تبون خلال اطلاعه على جناح مؤسسة إنتاج أنظمة المراقبة بالفيديو ERSV التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على أهمية إشراك هذه المؤسسة للشركات الوطنية الأخرى في تطوير وتصنيع أنظمة المراقبة محليا، على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة، خصوصا المؤسسات الناشئة.

بدوره، قال مسؤول الشركة إنها تعكف على إنجاز مصنع جديد لإنتاج تجهيزات وأنظمة المراقبة بواسطة الفيديو محليا "في القريب العاجل"، مع نسبة إدماج وطنية عالية، كما أثنى رئيس الجمهورية على التوصل مؤخرا لتصنيع "أول رشاش جزائري 100 بالمائة، وهو رشاش "دوتشكا" من عيار 12.7، المحمول على العربات".

المصدر: النهار أونلاين