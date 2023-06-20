قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر رئاسة المخابرات

اتهمت قوات الدعم السريع في بيان مساء يوم الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف مقر رئاسة المخابرات وتدمير البنية التحتية للسودانيين.

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وجاء في بيان لقوات الدعم السريع: "في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الجيش بالطيران المسير والمدافع مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".

وأضافت في البيان: "تهدف عمليات القصف الممنهج على المنشآت العامة والخاصة إلى تدمير البنية التحتية التي هي ملك الشعب السوداني وليست لنظامهم البائد".

وأشارت الدعم السريع إلى أن قصف رئاسة جهاز المخابرات العامة وحرقها "محاولة مكشوفة لطمس آثار وثائق أعمالهم القذرة التي كانت تمارس طوال عهدهم البغيض"، مثلما أورد البيان.

واختتمت قوات الدعم السريع بيانها بالقول: "نحن إذ ندين هذه الأفعال المفضوحة، نؤكد لشعبنا أن إرادة وعزيمة أشاوس الدعم السريع أقوى من أي وقت مضى لإنهاء هذه الحلقة الشريرة وإلى الأبد".

المصدر: RT