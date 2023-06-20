إسماعيل هنية: نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسالة للسلطات الإسرائيلية عقب عملية "عيلي" شمال مدينة رام الله قال فيها: "نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى"

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إنه لجهاد.. نصرٌ أو استشهاد".

إقرأ المزيد

ودعا إسماعيل هنية المقاومين في الضفة الغربية إلى المزيد من الأعمال البطولية ضد القوات الإسرائيلية.

وتقدم هنية في بيانه "بتحية اعتزاز وإكبار للشعب البطل المقاوم في الضفة، وعلى رأسهم الشهداء الأبرار وعوائلهم ومن المقاومين الأبطال الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وبطولة".

وفي وقت سابق اليوم، قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، حيث دخل أحدهم في حالة موت سريري، بعد عملية إطلاق نار نفذها مقاومان، قُتل أحدهما على الفور، وهو مهند فالح شحادة (26 عاما) قرب مستوطنة "عيلي" على طريق رام الله نابلس، فيما قتل المنفذ الثاني خالد مصطفى صباح (24 عاما)، بعد ملاحقته في طوباس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية