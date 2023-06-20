العراق: ضبط كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة المموهة داخل الخضر والفواكه (فيديو)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 187 ألف حبة مخدرة في محافظة الأنبار قادمة من دولة مجاورة.

وأفادت وكالة الاستخبارات في بيان رسمي، بأن طواقمها ضبطت 187 ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون"، كانت مخبأة في شاحنة من طراز "براد".

وأضاف البيان أن "الشاحنة قدمت من إحدى دول الجوار، حيث كانت محملة بالفواكه والخضروات"، ليلقى القبض على السائق ويحال إلى القضاء.

المصدر: RT