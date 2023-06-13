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العراق.. القبض على 21 تاجرا وناقلا للمخدرات في عدة محافظات

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على 21 تاجرا وناقلا للمخدرات في عدة محافظات
جهاز الأمن الوطني العراقي
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ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على 21 تاجرا وناقلا للمخدرات في عدة محافظات.

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وتمكن جهاز الأمن الوطني العراقي في غرب نينوى، بالتنسيق مع مديرية أمن النجف، من القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف، حيث ضبط بحوزته 44 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون.

وجرت عملية القبض بعد متابعة دقيقة للهدف، واستدرجته بعد نصب كمين محكم أفضى للإطاحة به بالجرم المشهود، وقد اعترف بنيته توزيع الحبوب على مناطق المحافظة.

كما تم القبض على 20 آخرين بتهم تجارة وترويج المخدرات في محافظات (بغداد، وذي قار، والنجف الأشرف، وبابل)، وتم ضبط بحوزتهم كميات من مواد مخدرة متنوعة وأدوات تعاط.

وجرى إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل.

المصدر: RT

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