القضاء الأمريكي يصدر حكما بسجن هولندي من أصل عراقي 5 سنوات (صور)

أصدر القضاء الأمريكي يوم الجمعة، الحكم على مواطن هولندي من أصل عراقي بالسجن 5 سنوات لحيازته أسلحة نارية وذخائر بشكل غير قانوني في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

وقال بيان صادر عن العدل الأمريكية إن العراقي فايريس الحكيم Vires Al-Hakiem (43 عاما) بعث برسالة في يونيو 2021 لزوجته تحتوي على فيديو وهو يهددها بمسدس.

/ fox2detroit.com

وأضاف أن المحققين عثروا في غرفة نوم الحكيم على 6 أسلحة نارية و34 مخزن عتاد مسدس، 7 منها ذات سعة عالية، بالإضافة إلى أكثر من 2600 طلقة.

/ fox2detroit.com

وأفاد البيان بأنه سبق وأن اعتقل المتهم عدة مرات بتهم جنائية مختلفة بينها الاعتداء بالعنف والسرقة والعنف الأسري وحيازة المخدرات وتدمير ممتلكات.

وقالت الوزارة إن المتهم اعترف في يناير 2023 بالذنب أمام محكمة فيدرالية، مؤكدا أنه مواطن أجنبي موجود في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية وبحيازته سلاح ناري وذخيرة.

وأكد البيان أن فايريس الحكيم سيرحّل إلى هولندا بعد انتهاء فترة عقوبته.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية