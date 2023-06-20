حاكم دبي: الإمارات هي الدولة المفضلة للشباب العربي

قال حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لهم للعيش والعمل.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على "تويتر": "للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا. ويرونها أيضا النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به".

وأضاف: "نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب.. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة".

للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا .. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به..



ونحن نكرر رسالتنا… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2023

المصدر: RT