الكويت تسجل نموا سكانيا بنسبة 9.3 % في 2022 غالبيتهم من الوافدين

سجل عدد السكان في الكويت نموا بنسبة 9.3 % خلال العام 2022، ناتجة بصورة رئيسية عن ارتفاع عدد غير الكويتيين، بنحو 379.491 ألف نسمة وبما نسبته 13.1%.

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وكشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بالكويت، أن إجمالي "غير الكويتيين" في البلاد يبلغ 3.276 مليون نسمة مقارنة بـ2.897 مليون في نهاية 2021، فيما زاد عدد الكويتيين بنحو 1.9% من 1.488 مليون نسمة إلى 1.517 مليون.

تم رفع تقديرات أعداد السكان في دولة الكويت على الموقع الإلكتروني https://t.co/TUwGtetuoXpic.twitter.com/nHRaZAP4Uk — الإدارة المركزية للإحصاء (@CSBkw) June 19, 2023

وزادت نسبة غير الكويتيين من إجمالي عدد السكان من 66.05% في نهاية 2021 إلى 68.35% في نهاية 2022، فيما انخفضت نسبة الكويتيين من 33.94 إلى 31.65%.

وشكل الذكور نحو 61.2% من إجمالي سكان الكويت في نهاية العام الماضي مقابل 38.2% للإناث.

المصدر: الراي الكويتية