سابقة لم تحدث منذ سنوات.. وفد من حكومة صنعاء يتوجه للسعودية لأداء فريضة الحج

غادر مطار صنعاء الدولي باليمن اليوم الاثنين، وفد من وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة متوجها إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

ويضم الوفد نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، العلامة فؤاد ناجي، ووكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الإرشاد، عبدالرحمن النعمي، واللواء الركن، يحيى عبدالله الرزامي، ومدير عام الحج والعمرة، علي علي جعيل، وعددا من العلماء والشخصيات الاجتماعية والقبلية.

وأكد وفد وزارة الإرشاد أهمية تقديم الشعائر الدينية وإقامتها، وتعظيم شعائر الله وفي مقدمتها فريضة حج بيت الله الحرام، حيث يذكر أن الرحلة التي تقل وفد وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عبر مطار صنعاء هي الثانية التي تحمل 180 من الحجاج اليمنيين، بعد أول رحلة دشنت السبت الماضي، وأقلت على متنها 273 حاجا.

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المصدر: وكالات