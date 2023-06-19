كورونا يطال بعثة الحج المصرية

كشف رئيس بعثة الحج الطبية المصرية محمد حساني، عن وجود حالات إصابة بأمراض تنفسية من بينها مرضى كورونا بين الحجاج المصريين.

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وأوضح أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 27 حالة، من بينها 4 حالات كورونا، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وأضاف حساني: أن فرق البعثة قدمت 402 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 13 ألفا و864 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 2419 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، بينهم 857 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 1562 حاجا في فنادق مكة المكرمة.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 23 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا 4 حالات مازالت تتلقى الخدمة، مؤكداً المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.

المصدر: مصراوي