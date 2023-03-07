مصر تعلن ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، حيث كشفت آخر إحصائية للوزارة عن تسجيل 61 إصابة جديدة، وهو متوسط الإصابات خلال أسبوع.

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وسجلت الوزارة طبقا للإحصائية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها - 3 حالات وفاة، حيث بلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا و812 وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 515 ألفا و759 إصابة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا، ولكنه ارتفاع بسيط لم يؤثر على نسبة دخول المستشفيات، موضحا أن أعراض الفيروس لم تتغير حتى الآن ما زالت تصيب الجهاز التنفسي للشخص، وهناك عدة أعراض أخرى قد تظهر على المصابين، ولكن الأعراض التنفسية هي الأساس في الإصابة.

وأضاف عبدالغفار، أن متحور أوميكرون ما زال يمثل معظم الإصابات في مصر، ولم يتم رصد متحورات جديدة للفيروس مؤخرا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة التطعيم ضد الفيروس لرفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، حيث بلغ إجمالي من تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" حوالي 41 مليون شخص، بإجمالي 100 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، وأن اللقاحات الموجودة والمتاحة للتطعيم حوالي 56 مليون جرعة.

وقال عبد الغفار، إن الوزارة مستمرة في حملات "طرق الأبواب" بالمحافظات، حيث تم تطعيم 4 ملايين، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال حملة طرق الأبواب منذ إطلاقها في 29 يناير حتى 1 مارس 2023.

وأشار إلى أن الفيروس لم ينته بعد، وهناك إجراءات وقائية من اللازم اتباعها، وهي الحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، والأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، وفي وجود حالة مشتبه إصابتها بكورونا يجب على الشخص المشتبه في إصابته بكورونا، ارتداء الكمامة لعدم انتقال العدوى للأشخاص غير المصابين.

وأضاف أنه يجب الالتزام بفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بالنسبة للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ولكن ليس لديهم أي علامات أو أعراض الالتزام بفترة العزل لمدة 5 أيام يمكن إخراج المريض من العزل مبكرا إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

وأكد ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ آخر جرعة و3 أشهر لكبار السن أو من الذين يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة أو مضعفة للجهاز المناعي.

المصدر: الشروق