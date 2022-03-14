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الصحة العالمية تعلق على وضع كورونا في مصر

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية تعلق على وضع كورونا في مصر
Globallookpress
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علق استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي على الوضع الوبائي لكورونا في مصر، مع انخفاض الإصابات اليومية هناك.

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وقال الخولي إن مصر ليست بعيدة عن الوضع الوبائي العالمي، فبداية من شهر ديسمبر كانت هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة، ولكن الحالات بدأت في الانخفاض نسبياً في مصر ومعظم دول العالم في الوقت الراهن.

وأضاف: "نأمل أن يستمر هذا الانخفاض مع دخولنا في موسم الربيع ثم الصيف والتي غالبا ما تكون مستويات انتقال المرض أقل بسبب سلوكياتنا للتباعد والاتجاه لأماكن جيدة التهوية، وهذا يؤدي بالطبع لتقليل فرص انتقال المرض".

وتابع: "لكن دعنا نؤكد أن الخطر لا يزال قائما والفرصة مهيأة لمتحورات جديدة لا نعلم مداها"، مشددا على أن الحماية من العدوى يكون عبر الحصول على اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية".

المصدر: مصراوي

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