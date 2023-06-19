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مصر: سقوط أجزاء من كوبري المشاة يغلق حركة المرور بالجيزة (صور + فيديو)

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مصر: سقوط أجزاء من كوبري المشاة يغلق حركة المرور بالجيزة (صور + فيديو)
Globallookpress
مصر
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شهدت مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، فجر الاثنين، سقوط كوبري المشاة أمام جامعة مصر الدولية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور في الاتجاهين.

وتحركت السلطات سريعا لاحتواء الأزمة، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية والأجهزة المعاونة لرفع الكوبري الحديدي من أجل إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

ويُذكر أن جامعة مصر الدولية تقع في الكيلو 69 من طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي في بمحافظة القليوبية.

مصر: سقوط أجزاء من كوبري المشاة يغلق حركة المرور بالجيزة (صور + فيديو)
مصر: سقوط أجزاء من كوبري المشاة يغلق حركة المرور بالجيزة (صور + فيديو)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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