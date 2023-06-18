مصدر في مكتبه لـRT: السوداني يوبخ وزير التجارة بعد تجاوزه في حق مواطن

أفاد مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بأن المسؤول وبخ وزير التجارة بعد تجاوزه في حق مواطن.

وقال المصدر لـRT إن "السوداني تواصل مع وزير التجارة، أثير الغريري، ووبخه بعد انتشار مقطع فيديو يصرخ فيه على أحد المواطنين"، كما أضاف أن "السوداني سيطرح خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعض التعليمات على الوزراء بشأن الظهور في الإعلام وعدم الاستعراض دون عمل".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفعال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، في وجه رجل مسن خلال زيارته لمحافظة كركوك شمال العراق، حيث واجه الوزير انتقادات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإقالته بسبب طريقة حديثه مع الرجل التي وصفها البعض بـ"المهينة".

ويُسمع الوزير في الفيديو وهو ينادي على شخص بطريقة انفعالية عدة مرات ويقول: "تعال إيش عندك.. جيبلي ياه"، ثم يتوجه الرجل إلى ناحية الوزير، وبدا أنه كان يريد تقديم شكوى، فيقول الوزير بصوت مرتفع: "إسمعني خليني أكمل".



المصدر: RT